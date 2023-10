Tu si que vales, lo scherzo della Ferilli finisce malissimo: "Prendine una"

29 ottobre 2023 a

Siparietto nel corso dell'ultima puntata di Tu si que vales tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Come è noto la conduttrice ama masticare le sue (ormai celebri) caramelle durante i programmi che conduce. Da Amici a C'è posta per te, Maria tiene in bocca sempre una caramella, una sorta di rito anti-stress. E così a Tu si que vales Sabrina Ferilli ha voluto organizzare uno scherzo alle spalle della De Filippi, usando proprio il peccato di gola di Maria: le caramelle. Ha preparato una busta con alcune caramelle da regalare ai membri della giuria. Ma solo quelle della De Filippi avevano un sapore molto strano.

Così la conduttrice prima di metterne in bocca una, ha offerto una caramella a Rudy Zerbi. Dopo aver scartato la caramella, Rudy Zerbi si è lasciato andare a un'espressione davvero disgustata. E così Maria ha mangiato la foglia rovinando lo scherzo della Ferilli. Risate e applausi da parte del pubblico che è apparso molto divertito da questo siparietto. Ormai Maria e la Ferilli si beccano quasi in ogni puntata.

E Luciana Littizzetto, new entry, nella giuria di Tu si que vales, a volte si scontra con Rudy Zerbi. La squadra di Tu si que vales continua a battere ogni record di share e a quanto pare il segreto del successo è sempre nella squadra dei giudici, il vero show davanti al palco...