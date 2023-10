Matthew Perry, l'ultima foto su Instagram e la frase sulla vasca

29 ottobre 2023 a

La morte di Matthew Perry ha lasciato senza parole tutto il mondo di Hollywood. La star di "Friends" ha lasciato un vuoto nel mondo dle cinema e delle serie tv. Morto a solo 54 anni, l'attore è stato ritrovato senza vita nella sua casa all'interno della jacuzzi. Un suo assistente ha parlato di una intensa attività fisica nelle due ore precedenti a quel bagno maledetto in vasca. A quanto pare Perry avrebbe disputato una partita a pickleball e poi sarebbe rientrato a casa per lavarsi e rilassarsi. Proprio in quei minuti fatali l'assistente sarebbe uscito per sbrigare alcune commissioni.

Al rientro però Perry non rispondeva al citofono e così è stato dato l'allarme. Perry, dopo l'arrivo dei soccorsi, è stato trovato morto in bagno. All'interno della casa non sono state trovate tracce di sostanze stupefacenti e di fatto al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso.

Matthew Perry è morto: come lo hanno trovato, un tragico sospetto

Adesso gli investigatori dovranno ricostruire le ultime ore di vita di Perry. E sui social è scoppiata un'ondata di post di affetto e cordoglio da parte dei milioni di fan che hanno seguito Perry con "Friends", la fortunata serie tv degli anni Novanta. E proprio subito dopo la morte dell'attore è diventato virale il suo ultimo post sui social, prima della morte. "Oh, quindi l'acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene? Sono Mattma", scriveva sei giorni fa l'attore. Nella foto, lo si vede immerso nella piscina con tanto di cuffie per ascoltare la musica. Un presagio? Ma in tanti leggono in quel messaggio l'annuncio della sua partecipazione al film The Batman Parte II.