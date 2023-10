Selvaggia Lucarelli insulta Fedez e Meloni: "Vittimismo rancoroso, come il premier"

30 ottobre 2023 a

Fedez parla di Selvaggia Lucarelli nell'intervista a Che tempo che fa e lei non la prende bene. “Una giornalista che ora non è più giornalista - ha detto il rapper riferendosi al fatto che la Lucarelli abbia lasciato l’ordine di recente - quando non ero in formissima mentalmente, mi ha additato come narcisista patologico. Ha dato una diagnosi, pur non essendo un medico. Praticamente etichettandomi così mi ha dato del pezzo di me**a. Chi ha dimestichezza con la scrittura e le parole, non dovrebbe fare diagnosi ad ca**um. Ci vorrebbe più attenzione”.

Non si è fatta attendere la replica di Selvaggia Lucarelli, che nelle sue storie Instagram ha dato del vittimista a Fedez. Secondo la scrittrice, il rapper ricorrerebbe a una strategia ben precisa per screditare chi lo critica: “La prima cosa che fa, fingendo di buttarla lì, è la delegittimazione del suo 'nemico'. Quindi mi chiama giornalista che non è più una giornalista”. A tal proposito la Lucarelli ha sottolineato: "Quello che lui non sa è che si stava facendo intervistare da una persona che come me era giornalista e ha riconsegnato come me il tesserino". La scrittrice ha poi aggiunto che il rapper avrebbe fatto ricorso anche "al vittimismo rancoroso, in perfetto stile Meloni".

Sull'accusa che le è stata rivolta, quella di aver fatto una diagnosi, la Lucarelli ha spiegato che il termine "narcisista" è spesso usato non con accezione clinica: “Fingere che chiunque dà del narcisista a qualcuno si stia sostituendo a uno psicologo, è indossare i panni della vittima in modo francamente goffo". A quel punto la scrittrice ha ricondiviso una vecchia dichiarazione del rapper, che in passato aveva definito il collega Salmo un “narcisista pericoloso”.