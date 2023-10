Che tempo che fa, Fedez: “Mai fatto in pubblico”, inedito da Fazio

29 ottobre 2023 a

a

a

Fedez sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove. “Se mi vedete balbettare non preoccupatevi”, è il messaggio che il rapper ha condiviso con i suoi follower, avvisandoli anche del fatto che la sua intervista andrà in onda in torno alle 22. “Parlerò di un tema per me abbastanza importante - ha aggiunto - e di cose di cui francamente non ho mai parlato in pubblico, infatti sono abbastanza agitato. Ci tengo a fare una premessa e a mettere le mani avanti, è possibile che quando parlo di certe cose che mi sono successe mi parta il balbettio”.

“Sto bene - ha chiarito - semplicemente parlare di certe cose le rievoca, mi fa parlare a scatti. Ma è tutto normale”. Probabile quindi che Fedez affronti un argomento delicato, quello legato alle sue condizioni di salute e del recente ricovero in ospedale dovuto alle emorragie interne provocate dalle ulcere. Non è escluso che possa parlare anche di salute mentale, come ha già fatto in un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo sul Corriere: “Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta”.

“Una sola parte dove si può stare”: Israele-Hamas, si schiera pure Fedez | Guarda

A Che tempo che fa l’impressione è che Fedez parlerà di tutti i temi che avrebbe affrontato a Belve, se la Rai non avesse deciso di mettere un veto alla sua ospitata da Francesca Fagnani. Tra l’altro sempre riguardo alla salute mentale lo scorso 10 ottobre Fedez si esposto così: “Le istituzioni pubbliche, nonostante alcuni passi avanti successivi alla pandemia, non investono ancora sufficienti risorse per la prevenzione e la riabilitazione nel campo della salute mentale”.