Rocco Siffredi travolto dal lutto: morta suicida Mia Split

01 novembre 2023 a

a

a

Una tragedia travolge Rocco Siffredi e scuote tutto il mondo del cinema a luci rosse: è morta Mia Split, modella e attrice hard russa di soli 23 anni. La giovanissima star per adulti si sarebbe tolta la vita ma al momento non sono ancora nota né le cause del suo gesto estremo né la dinamica che ha portato al decesso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui suoi profili social, con amci e ammiratori che la descrivono come una ragazza dolcissima e solare. L'ultimo post di Mia Split risale al 20 ottobre, appena due settimane fa: nessuna ombra "pubblica", sui social la giovanissima attrice si mostrava felice e sorridente.

"Lo manda Rocco Siffredi". Ballando, colpo-Carlucci: chi scende in pista

A comunicare la triste notizia è stato proprio Rocco Siffredi, che aveva lavorato con Mia in passato. Sentite e commosse le parole del divo hard italiano: "Mia, una sensibilità non comune, una eleganza e dolcezza rara, questo mondo aveva bisogno di persone come te - si legge sul profilo di Siffredi -. È stato molto doloroso per chi come me ti ha conosciuto e apprezzato sapere che hai deciso così bruscamente di andartene ma lo rispetto anche se fa male e sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello della squadra Siffredi che ti ha sempre voluto bene".