Luciana Littizzetto umilia Giuliano Amato: "Come mettere Garibaldi"

Nel suo monologo finale a Che tempo che fa, nella puntata di domenica 5 novembre, in onda sul canale Nove, Luciana Littizzetto, comodamente seduta sul tavolo di Fabio Fazio ha fatto una battuta ferocissima su Giuliano Amato. L'ex presidente del Consiglio e presidente emerito della Corte costituzionale, infatti, guiderà il comitato sull’intelligenza artificiale: "È come mettere alla difesa contro i cyber attacchi Garibaldi!", ha esclamato la comica.

La Littizzetto con una letterina "Giù le mani da Giorgia Meloni" inviata a Vovan e Lexus, ha anche ironizzato sul caso dei due comici russi che hanno ingannato la presidente del Consiglio con una telefonata fake.

Ospiti della puntata il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Luciano Ligabue, attualmente in tour con 29 date nei palazzetti di tutta Italia con l’ultimo album Dedicato a noi, quattordicesimo album di inediti e venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale, nella quale si è affermato anche come autore letterario e cinematografico, firmando sette libri, tre film e una serie tv. In studio anche Vincenzo Mollica, storico narratore dello spettacolo italiano, che nella sua straordinaria carriera di oltre 40 anni ha raccontato la televisione, il cinema, la musica internazionali dagli schermi del Tg1, con interviste diventate epiche. E ancora: Fabio Volo e Roberto Burioni.