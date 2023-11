Ballando, battutaccia di Mariotto su Garlasco: si scatena la bufera

06 novembre 2023 a

È scoppiata la polemica a Ballando con le stelle dopo una battutaccia di Guillermo Mariotto a Sara Croce. Durante l'ultima puntata del talent condotto da Milly Carlucci su Rai uno, il "giudice", ha ironizzato su Garlasco, in provincia di Pavia, città di origine della concorrente, ex Bonas di Avanti un altro ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, oggi influencer.

A dare il la è stato Alberto Matano: "Nella clip di presentazione dici di venire da un paesello, ma scorrendo i tuoi social vedo Dubai, Parigi, New York…", ha osservato il conduttore de La Vita in Diretta. "Vengo da un paesino ma non significa che io sia rimasta chiusa in casa", ha ribattuto Sara. Ma Matano ha infierito: "Hai usato due parole importanti nella clip: superficialità e pregiudizio. Quale sarebbe il pregiudizio nei tuoi confronti?". Quindi lei ha risposto: "Perché mi hai giudicato solo guardando il mio Instagram...".

A quel punto è intervenuto Mariotto che rispetto al paese di origine di Sara Croce, ha detto: "Un nome una garanzia", riferendosi al delitto di Garlasco del 2007. Una battuta la sua che ha scatenato il popolo social: "Cattivo gusto", "pessima uscita". "La Rai prenda provvedimenti", "Mariotto si scusi".

Anche Giovanni Terzi, in gara con la compagna Simona Ventura, ospite a Uno Mattina in Famiglia, ha commentato, riferendosi alla giuria: "Sono arrabbiato, per me è andata benissimo. Sono soddisfattissimo, non sono abituato a fare il charleston, sono fuori dalla mia comfort zone… Ma penso che ci sia la giuria che sta facendo delle cose senza senso. Ad esempio dare un 5 a Simona e un 10 ad Antonio Caprarica pur con la stima che ho per lui, è imbarazzante".