Heather Parisi-choc su Vladimir Putin: "Ca***, sono in trappola"

"Quando sono arrivata in televisione, nonostante i dischi d’oro, le copertine e quel numero spropositato di spettatori, la mattina del giovedì e del sabato, alle nove, mi presentavo a lezione da un russo straordinario, che mi picchiava con il bastone". A raccontarlo è Heather Parisi. Nata a Los Angeles, a 18 anni, mentre si trova in vacanza in Italia viene notata dal coreografo Franco Miseria che la presenta a Pippo Baudo. Da quel giorno il suo volto è tra i protagonisti di "Fantastico".

Una carriera non priva di sacrifici, tiene a precisare raggiunta dal Fatto Quotidiano. "Ho sempre studiato con dei grandi insegnanti russi, tutti i migliori, compreso Michail Bar yšnikov; (pausa) i russi sono un’altra scuola, un’altra mentalità e io arrivo da quella mentalità, non dal mondo statunitense". E non manca la rivelazione su Vladimir Putin. A detta della Parisi "lui e il presidente cinese sono gli unici leader non succubi". Ecco allora che viene incalzata ed è costretta a un leggero dietrofront: "Mentre li citavo ho pensato: 'Ca**o, mi sono messa in trappola da sola'". Per questo sottolinea: "Non voglio parlare di Putin".

Eppure la ballerina difficilmente riesce a trattenersi: "Non riesco a stare zitta, sono spontanea; per questo ho sbagliato con Amici". Sul talent di Canale 5 racconta: "Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Mi è dispiaciuto tantissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione".