Gerry Scotti e Giambruno, "cosa avrei detto a Ricci": Striscia e il "fuoco amico"

02 novembre 2023 a

a

a

"Antonio Ricci non mi avrebbe mai chiesto un consiglio". Gerry Scotti, storico conduttore di Striscia la notizia in coppia con Michelle Hunziker, commenta in una intervista al settimanale Oggi il caso che ha sconvolto la televisione e in qualche misura anche la politica italiana: i fuorionda del tg satirico di Canale 5 su Andrea Giambruno, l'ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni.

Un terremoto mediatico, con le battute imbarazzanti del giornalista Mediaset durante le pause nello studio di Diario del giorno, su Rete 4, che ancora oggi fa parlare tutti nei corridoi delle redazioni e dei palazzi del potere. In attesa di rientrare a Striscia, il prossimo aprile, Scotti spiega che se mai il fondatore e regista Ricci gli avesse chiesto un parere su cosa fare, una volta venuto in possesso dei fuorionda e degli audio di Giambruno, "nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto".

"In quale democrazia?". Formigli contro Meloni e Giambruno: occhio a cosa "dimentica"

I fuorionda che hanno interessato anche Scotti e la Hunziker, oltre a Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e tutti gli altri protagonisti di Striscia, confermano in effetti l'approccio irriverente e "irriguardoso" di Ricci, una vera e propria "mina vagante" dentro Mediaset e protagonista di vari casi di "fuoco amico". Un atteggiamento, questo, vera garanzia di successo di autorevolezza.

"Dietrologie ridicole", Pier Silvio ad alzo zero: come chiude il caso-Giambruno

Nell'intervista Scotti ha parlato dei prossimi impegni lavorativi accennando anche alle questioni più intime e private, affrontate nel suo ultimo libro Che cosa vi siete persi edito da Rizzoli: "Dopo aver provato paura per la mia vita - spiega riguardo al contagio da Covid -, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa. Non sa quanto stia meglio. Sono leggero come una piuma".