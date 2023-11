DiMartedì, Mazza-Floris: "Chi ha votato il sondaggio?", "Sicuramente...". Clamoroso botta e risposta

08 novembre 2023 a

Mauro Mazza ha commentato con una battuta il sondaggio Ipsos presentato da Giovanni Floris ai suoi ospiti su La7 dal quale risulta un malcontento degli italiani su alcune misure previste dalla manovra di bilancio. "Questo è un sondaggio fatto tra gli ospiti di diMartedì", ha detto il giornalista che Giorgia Meloni ha voluto come commissario straordinario della Fiera del Libro di Francoforte 2024. Battuta che non è piaciuta al conduttore: "Sicuramente non tra gli ospiti di trasmissioni che piacciono a lei...", ha risposto piccato Floris.

I due si sono invece trovati d'accordo sul fatto che "esiste un mal contento, ma che non si traduce politicamente" visto che FdI continua a crescere. Secondo Mazza il problema è che c'è un grosso pre-giudizio nei confronti della manovra del centrodestra.