Luciana Littizzetto, sfogo furibondo: "Fro***, lesbica, str***, cretino"

"Il mondo è fatto così. Male", esordisce Luciana Littizzetto nel suo monologo a Che tempo che fa, su Canale Nove, nella puntata del 19 novembre. "Per il mondo sei sempre troppo basso o troppo alto, con un naso troppo grande e le orecchie troppo a sventola, non sei abbastanza macho o non sei abbastanza fi***… Sei appassionato di quello che studi? Secchione. Non studi niente? Cretino. Ti piace qualcuno dello stesso sesso? Fro*** lesbica. Ti piacciono i fumetti e l’arte? Fro***, lesbica. Sei sensibile? Fro***, lesbica. Comunque tu ti comporti, c’è sempre qualche stro*** che ti prende di mira".

Ma, prosegue la comica, la colpa "è di chi vede e se ne frega. È di chi ti sta intorno e non si accorge. Io credo che il senso del nostro stare al mondo sia soprattutto questo: accorgersi. Accorgersi di come stanno gli altri, accorgersi di chi chiede aiuto in silenzio, accorgersi della sua fatica a stare al mondo, del peso che ogni giorno si porta appresso".

Accorgersi, sottolinea Luciana Littizzetto, "che dietro a un 'Va tutto bene' in realtà c'è un 'Va tutto male'. Accorgersi, semplicemente. E invece spesso noi non ci accorgiamo di niente, finché è troppo tardi. Perché è vero che il bullismo c’è sempre stato, ma un tempo stava chiuso nelle quattro mura della classe, non restava in quell’archivio perpetuo e mondiale delle schifezze che è internet… E poi dire 'c’è sempre stato' non significa niente. Anche lo scorbuto e la rogna ci sono sempre stati, ma per fortuna abbiamo trovato dei rimedi".

"Quindi non fate sciocchezze, ragazzi, chiedete aiuto, scegliete un adulto, quello che vi sembra meno pirla, e andate a parlare con lui, raccontategli tutto. Fidatevi di me. I bulli possono essere sbullonati. E con l’aiuto di un adulto, li sbulloniamo più in fretta".