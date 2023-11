Unica, Ilary Blasi contro Totti: "Cosa ha osato chiedermi per ricominciare"

25 novembre 2023 a

a

a

Ilary Blasi scoppia a piangere più volte durante le riprese di Unica, il doc che è sbarcato su Netflix venerdì 24 novembre e in cui la conduttrice racconta per la prima volta la fine della sua storia d’amore con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. "Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere", dice con la voce rotta dalle lacrime parlando del tradimento del marito con Noemi Bocchi.

E la Blasi, in questi giorni in cui si parla molto di famiglie patriarcali e di patriarcato, traccia un ritratto dell'ex marito come uomo-padrone. Ad un certo punto infatti Ilary parla della loro crisi cominciata nel novembre 2021 quando Totti legge alcuni messaggi sul telefono della moglie e scopre di un caffè che la conduttrice ha preso con un uomo a Milano. "Gli ho detto che non siamo andati oltre", spiega lei nel documentario, "per la prima volta toccava a lui credermi, visto che in 20 anni difeso anche nella vicenda con Flavia Vento".

A quel punto però, secondo il suo racconto, Totti le detta le condizioni per ricominciare, una sorta di ricatto: "Mi ha chiesto di smettere di lavorare, cancellarmi dai social e non vedere più la mia amica Alessia". Una richiesta che Ilary Blasi non può accettare: "Gli ho detto: Francesco, così tu mi chiedi di scegliere tra la tua vita e la mia. Ma io scelgo la mia vita". E così ha fatto. Ha scelto la sua di vita.