Elodie sconvolta da Ornella Vanoni, quel gesto pazzesco

Claudio Brigliadori 14 novembre 2023 a

a

a

Due dive sexy, una di 33 anni e l’altra... di 89 anni. A Che tempo che fa è stata la notte di Beppe Grillo, one man show criticatissimo da tutti. Apprezzamento generale, invece, per Elodie. E, ovviamente, per Ornella Vanoni. La signorina Di Patrizi sta infiammando la scena a suon di foto e video ad alto tasso erotico. Molti l’hanno letteralmente massacrata, ma il suo gradimento è alle stelle.

La popstar romana di Due e A fari spenti entra in studio e abbaglia Fazio: abito nero aderentissimo, décolleté ardito e gonna a rete effetto vedo-vedo tutto. Conturbante. «Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, sia i lati oscuri, che quelli più luminosi», spiega lei in una intervista (vera, a differenza di quella a Grillo) molto intima. Sul palco poi arriva l’inarrivabile Vanoni. Se c’è una dote che non manca alla Ornella nazionale è quella della sincerità, che diventa a volte simpatica, irresistibile sfrontatezza. Risultato: una serie di battute estreme, che fanno calare un certo gelo sulla trasmissione.

"Perché è perfetto per la politica": Giuseppe Conte umiliato da Beppe Grillo

«Di ragazze belle ce ne sono, però esiste l’intelligenza del corpo», nota con placidità la Vanoni, in piedi a fianco di Elodie. Quindi la situazione precipita: «Non è che c’hai il cervello qui, eh...», azzarda avvicinando pericolosamente la mano al pube della esplosiva collega. Elodie ha un sussulto, Fazio resta di sasso temendo il peggio. Da grande donna di spettacolo, Ornella è lesta a raddrizzare la barra: «Però il tuo corpo lo muovi in un certo modo, questa è intelligenza del corpo. La sensualità è movimento. Ce l’avevo anche io. Modestamente, ce l’avevo anche io». Tutto vero: francamente, è impossibile contraddirla, e il pubblico applaude con calore (forse per il pericolo scampato).