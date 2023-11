Elodie da Fabio Fazio si presenta così: scorci proibiti, l'Italia impazzisce

13 novembre 2023 a

Va bene Beppe Grillo, che ha spodestato Fabio Fazio occupando gli studi del Canale Nove, ma è stata Elodie Di Patrizi, a giudicare dai commenti sui social, la vera "dominatrice" della serata di Che tempo che fa.



La cantante romana e l'astro nascente Angelina Mango sono i volti più "pop" della serata, un misto di talento e sensualità. Entrambe uscite da Amici di Maria De Filippi, la prima è oggi (insieme ad Annalisa) la cantante che più di ogni altra fa parlare di sé anche per motivi extra-musicali, mentre Angelina, figlia dell'indimenticato e indimenticabile Pino Mango (scomparso nel 2014) riesce a intercettare la fetta più giovane del pubblico.

Ma è Elodie, come detto, ad attirare maggiormente i commenti. Innanzitutto, per lo stile pazzesco con il quale si presenta in studio: vestito nero aderentissimo, con ampia scollatura sul décolleté nella parte superiore e clamorosa gonna traforata e nude-look in quella inferiore. Roba da sudori freddi. Ma Fazio mantiene la calma e procede con l'intervista (vera, a differenza di quella a Grillo) che regala uno spaccato molto umano dell'autrice di Due e di A fari spenti, estratto dall'ultimo, chiacchieratissimo album Red light (con tanto di video ad altissimo tasso erotico).



"Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, sia i lati oscuri, che quelli più luminosi", spiega. Accanto alla musica, sembra essere scoppiato un amore tra lei e il cinema: "Hai avuto altre proposte?", le chiede Fazio. "Sì. Ne sto valutando una... devo studiare tanto. Però vorrei provare". E quando il padrone di casa la incensa ("Elodie è bellissima ed è questa idea di artista pop vera") lei si schermisce: "Eh vabbè mi mancano la voce e un po' di doti... la ballerina...". Applausi.