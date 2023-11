Ornella Vanoni sfiora il pube a Elodie: Fazio impietrito

13 novembre 2023 a

Il confronto ravvicinato tra Elodie Di Patrizi e Ornella Vanoni a Che tempo che fa, con Fabio Fazio che assiste un po' impietrito e un po' rapito alle carinerie della indomabile interprete milanese alla ben più giovane collega romana, rischia di diventare un momento cult di questa stagione.



L'autrice di Due e A fari spenti negli ultimi tempi sta facendo parlare di sé più per le foto e i video in deshabillé e ad altissimo contenuto erotico che per le doti musicali e o la qualità della sua proposta. Sbagliato, ma così gira il mondo. Nella musica e nel marketing.

Se c'è una dote che non manca alla Ornella nazionale è quella della sincerità, che diventa a volte simpatica, irresistibile sfrontatezza. "Di ragazze belle ce ne sono, però esiste l'intelligenza del corpo", spiega placida la Vanoni, in piedi a fianco di Elodie, con lei e Fazio muti in ascolto. Quindi la situazione precipita: "Non è che c'hai il cervello qui, eh... - azzarda la Vanoni avvicinando la mano al pube di Elodie, fasciata in un abitino nero e gonna a rete per un nude look esplosivo - Però il tuo corpo lo muovi in un certo modo, questa è intelligenza del corpo. La sensualità è movimento. Ce l'avevo anche io. Modestamente, ce l'avevo anche io", una battuta questa che strappa una risata imbarazzata a tutti.

A proposito delle scelte professionali e le accuse di puntare tutto sulla sensualità, Elodie si è difesa così: "Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, sia i lati oscuri, che quelli più luminosi". Appunto.