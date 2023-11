Ballando con le stelle, Mammucari si sfoga: "Qui per fare i def***?"

26 novembre 2023 a

A Ballando con le Stelle scintille tra Teo Mammucari e la giuria. E lo scontro è avvenuto nel corso di una prova, una tra le più temute in ogni edizione. Infatti i ballerini durante la sesta puntata hanno dovuto indovinare il ballo ma facendo a meno della guida di un maestro. Insomma una sorta di esibizione pura senza l'aiuto di un esperto al proprio fianco. E in ogni edizione questo tipo di prova sancisce di fatto la bravura o meno dell'aspirante ballerino o ballerina. Senza la mano sapiente di un maestro o di un professionista vengono a galla le insicurezze nei movimenti o lo scarso feeling col palcoscenico.

E così la prova a sorpresa di questa edizione ha letteralmente stupito i concorrenti. Appena hanno ascoltato in cosa consisteva la prova sono rimasti snza parole e così è nato subito uno scontro con la giuria. Teo Mammucari ha detto: "Ci hai chiamati a fare la figura dei def***?". Una frase non proprio leggera che ha colpito anche Milly Carlucci. Ma la tensione è stata stemperata da una risata del pubblico in sala.

"Dillo a tuo fratello! Come sei conciata?": Mammucari esagera contro Selvaggia Lucarelli, gelo su Rai 1

La prima a esibirsi è stata Simona Ventura, poi, è stata la volta di Sara Croce e Antonio Caprarica. Quando, Teo Mammucari ha ballato, si è esibito sulle note di un boogie e la giuria lo ha premiato con un sei, il conduttore ha messo nel mirino proprio i giuidici che devono esprimere i giudizi. Teo Mammucari non aveva capito di che ballo si trattasse e ha chiesto a Selvaggia Lucarelli un aiuto. La risposta è stata lapidaria: "Se ti aspetti che ti suggerisca io, guarda...".