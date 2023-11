Cecchettin, Aurora Ramazzotti si confessa: "Ecco cosa mi terrorizza"

26 novembre 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti dice la sua sul tema della violenza sulle donne, tornato centrale nel dibattito pubblico dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin in Veneto. Un piccolo sfogo quello che l'influencer ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram. A corredo di una foto insieme al suo piccolo Cesare, in una storia, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha scritto: "Arriverà il momento in cui Cesare mi chiederà perché esiste un giorno contro la violenza sulle donne? Lo spero così tanto, perché se avrò fatto un buon lavoro, storcerà il naso davanti a qualsiasi forma di violenza, sia psicologica che fisica, dichiarerà il suo disagio quando ne sarà testimone".

"Per lui, spero, non ci sarà distinzione ma forse si domanderà perché proprio le donne? E io dovrò essere brava a spiegarglielo. Tutto questo mi terrorizza", ha confessato la Ramazzotti. Che poi ha aggiunto: "Non ho idea di cosa provi un maschio a sentirsi parte di qualcosa di così orribile, perché lo so (e lo sappiamo) che non si tratta di tutti. Ma penso che tutti invece siano colpiti dalla violenza di genere, anche gli uomini stessi soffrono gli stereotipi con cui si confrontano".

"Ho paura": lo sconvolgente messaggio di Aurora Ramazzotti dopo la morte di Giulia

L'influencer ha scritto che dovrà fare del suo meglio per insegnare a suo figlio a sentirsi libero di provare qualsiasi emozione. "Non ci rendiamo conto di quanto tutte queste cose che facciamo nel quotidiano e ci sembrano piccole eventualmente, nel tempo, creeranno dei grandi problemi - ha scritto Aurora -. Per questo da qualche anno voglio ascoltare la voce dentro di me che dice quando qualcosa la sento sbagliata. Per questo siamo responsabili di un passo in più. Il senso di impotenza davanti all'ennesimo femminicidio non deve creare odio tra i sessi ma al contrario farci unire nella lotta contro qualsiasi cultura che subdolamente ci massacra tutti. Non voglio che mio figlio ci si senta colpevole di essere uomo, voglio che ci si senta fiero di poter fare lui la differenza".