Giulia Cecchettin, Elodie interrompe il concerto: gesto clamoroso

La tragedia di Giulia Cecchettin ha sconvolto tutta l'Italia, compreso il mondo dello spettacolo. Tra i protagonisti dello showbiz italiano, un toccante omaggio alla 22enne di Vigonovo uccisa dal fidanzato Filippo Turetta una settimana fa (il corpo della giovane è stato ritrovato ieri sul lago di Barcis, in Friuli, mentre il ragazzo è stato arrestato questa mattina in Germania, dopo una lunghissima fuga) è quello di Elodie Di Patrizi.

La cantante romana, tra le più acclamate del pop italiano, era sul palco del Palapartenope di Napoli ma ha interrotto il suo concerto per lanciare un messaggio importante al pubblico presente.

"Volevo ringraziarvi tanto per essere qui - ha spiegato con voce visibilmente rotta dalla commozione l'interprete di Due e A fari spenti -. Però, non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia. Quindi ci terrei tanto insieme a voi a fare un minuto di silenzio in sua memoria, credo che sia molto importante". Un gesto di grande sensibilità molto apprezzato dal pubblico, esploso in una ovazione prima di rispettare la richiesta della artista.

Sentiti anche gli omaggi di Mara Venier a Domenica In ("Credo che Giulia sia stata la figlia, la nipote di tutta Italia, che è sconvolta", le parole della conduttrice di Rai 1) e a suo modo quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, diventata mamma da pochi mesi del piccolo Cesare, su Instagram ha scritto: "Crescere un figlio maschio in questo mondo è un compito che mi terrorizza. Ho paura di non essere in grado di allontanarlo dalle infide norme di questa società malata che ancora è cieca davanti all'evidenza. Davanti alla morte. Ho paura di girare lo sguardo quando mi si presentano i segnali accecata anche io dall'abitudine. Ho paura".