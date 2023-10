Michelle Hunziker, confessione privatissima su Eros Ramazzotti: "Cosa avevo di lui"

08 ottobre 2023 a

Michelle Hunziker si confessa nello studio di Silvia Toffanin. Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 8 ottobre su Canale 5, la showgirl torna al passato. O meglio, alla sua adolescenza e non solo. "Io ero una fan pazzesca di Michael Jackson e Madonna. Avevo i loro poster. Il mio sogno massimo era incontrare Madonna un giorno o incontrare Eros Ramazzotti. E anche qui avevo tutti i poster di Eros. Ti rendi conto?". E infatti il cantante è diventato suo marito e da lui ha avuto, prima della separazione, la figlia Aurora.

Anche grazie a lei i due sono in ottimi rapporti e da poco sono diventati nonni. Sempre riguardo alla sua infanzia, poi, Michelle ha ammesso: "Avevo sempre le ginocchia sbucciate perché andavo con i pattini a rotelle, i monopattini. Andavo a fare i dispetti e suonare ai portoni. Sogno? Io avevo una cameretta che dava a un prato enorme e avevo una fattoria vicina. Io mi sono ritrovata tantissimo nella mia camera, non come ora con i social a sognare il futuro".

E ancora: "Mi dicevo di voler fare qualcosa di importante e farmi conoscere dalle persone e mai avrei pensato di fare questo mestiere. Data l’infanzia particolare sognavo questo. In qualche modo il pubblico mi ha restituito questo grande sogno". Ora infatti la conduttrice è tra i volti più noti e più apprezzati di Mediaset.