Viva Rai2, Fiorello su Morgan: "Tornerà per l'ultima puntata di X Factor"

La puntata di Viva Rai2! di oggi 27 novembre, in diretta dal 'glass' del Foro Italico, si è aperta con la rassegna stampa più improbabile d’Italia e, in particolare, con il caso delle toghe antigoverno e l’accusa del ministro Crosetto, per cui i magistrati starebbero progettando di fermare Giorgia Meloni.

"Ma tu sai come si riconosce un magistrato filo sinistra?", ha commentato ironicamente Fiorello. "Se vai nelle loro aule, in alto, troverai scritto: ‘La Schlein è uguale per tutti’. Che poi – ha continuato tra le risate generali – Crosetto sembra cattivo, ma non lo è. Lui è semplicemente arrabbiato perché avrebbe voluto una toga della sua taglia. Ma è impossibile trovarla!". E non finisce qui. "I magistrati hanno replicato che Crosetto deve parlare soltanto nelle sedi istituzionali… Come una puntata di Forum, ad esempio! Spero comunque che facciano pace", ha concluso.

A proposito di pace, Fiorello torna sul caso Morgan rivelando: "Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno, pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente".

La puntata è andata avanti a colpi di battute, musiche e balli, fino ad arrivare a un altro "scoop", stavolta su Sanremo. Alle rivelazioni di Pupo, per cui lui e il principe Emanuele Filiberto sarebbero arrivati primi al Festival di Sanremo 2010, se non fosse stato per un intervento del Quirinale, lo showman commenta: "Sono cose che capitano. Pensate che l’anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical".