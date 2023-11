Alessia Marcuzzi e Jannick Sinner, occhio a questa foto: "Un non so che"

27 novembre 2023 a

"Un non so che di famiglia", scrive Alessia Marcuzzi in un post pubblicato sul suo profilo Instagram accompagnato da una sua foto da piccola accanto a quella di Jannik Sinner, anche lui da bambino, all'indomani della sua vittoria in Coppa Davis 2023. "A parte gli scherzi complimenti a Sinner, Volandri, Sonego, Bolelli e Arnaldi. Dopo 47 anni la Coppa Davis è di nuovo italiana grazie a voi!", aggiunge la conduttrice.

Intanto la Marcuzzi è pronta a tornare con un nuovo appuntamento di Boomerissima, il programma in onda domani martedì 28 novembre alle 21.20 su Rai 2. Come sempre, due squadre al centro della puntata: Boomer e Millennial, pronti a sfidarsi in una divertente e scenica sfida generazionale, evocativa di simpatici ed emozionanti momenti amarcord. Protagonisti di questa nuova serata, per i Boomer: Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando; mentre, per i Millennial, Costanza Caracciolo, Lda, Luca Onestini, e Maria Sole Pollio.

A portare supporto alla squadra dei Boomer, la cantautrice Neja, che farà ballare e cantare con la sua hit Restless. Per i Millennial, invece, scenderà in campo lo stesso LDA. Sempre in tema musicale, il Mito di puntata, che per questa serata sarà rappresentato da Loredana Bertè, mentre lo Special Guest sarà Gabriel Garko. A caratterizzare questo nuovo appuntamento con «Boomerissima», prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, le spettacolari coreografie a cura del direttore Artistico Luca Tommassini che, in via del tutto eccezionale, porta la stessa Alessia Marcuzzi a rivestire i panni di ballerina.