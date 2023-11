Domenica In, Alessia Marcuzzi sfrattata dallo studio: "C'è un problema..."

05 novembre 2023 a

Colpo di scena a Domenica In. Alessia Marcuzzi e il coreografo Luca Tommassini hanno fatto irruzione nello studio del suo programma di Rai 1 in onda il 5 novembre. Qui i due si sono esibiti in un balletto mentre Mara Venier è rimasta a guardare divertita. "Guarda Mara, mi hanno detto di venire a provare qui perché il nostro studio ha un problema con le luci, ti dispiace se proviamo una cosetta?", ha detto la Marcuzzi spiegando le ragioni per cui si trovasse lì da lei.

"Ma quanto ti diverti tu?", ha chiesto a quel punto la padrona di casa mentre l'"ospite" non ha atteso prima di replicare: "Tantissimo, come una pazza davvero. Sono circondata da amici e, poi, la prossima puntata è imperdibile perché ci sarà Cristiano Malgioglio".

Insomma, la conduttrice ha preso bene l'arrivo della collega che si è presentata senza preavviso. Non a caso, appena ha finito la sua performance, le ha chiesto: "Ciao tesoro, come stai? Boomerissima è pazzesco". Poi, al momento dei saluti, la padrona di casa si è lasciata andare a una risata sonora quando la collega e Tommassini sono usciti dallo studio a ritmo di danza. Un siparietto che ha divertito anche il pubblico presente.