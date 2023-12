Sonia Bruganelli, "silenzio assordante": nel mirino Paolo Bonolis?

01 dicembre 2023 a

a

a

"Il silenzio assordante delle cose che finiscono": Sonia Bruganelli lo ha scritto nelle sue storie Instagram facendo preoccupare i suoi fan. In molti hanno pensato potesse trattarsi di una frecciatina al suo ex Paolo Bonolis. I due hanno annunciato la rottura nel giugno 2023, dopo diverse voci di crisi, sempre smentite dalla coppia. In ogni caso, dopo la separazione, il conduttore e l'autrice hanno sempre dichiarato di volersi molto bene. I due hanno anche trascorso le vacanze estive insieme per poter trascorrere del tempo in famiglia con i loro figli.

Sulla sua vita privata, invece, la Bruganelli ha già smentito i rumor su una possibile relazione con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Scherzandoci su, infatti, al programma radiofonico Turchesando ha detto: "Lui è uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, che sia per una cena o un caffè, anche quando si esce in gruppo, paga sempre lui. Antonino è proprio un bravo ragazzo, ma lui è solo un mio carissimo amico. Collaboriamo a livello lavorativo insieme e io veramente devo dire che quando vado a Milano sono molto felice di incontrare sia lui che la piccola Luna che è davvero meravigliosa", ha chiosato, facendo riferimento alla figlia di Spinalbese e Belen.