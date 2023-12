Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli feroce: "Lo sconosciuto le sembrava fi***"

02 dicembre 2023 a

"È riuscita a vendere a Netflix un documentario sul nulla, a trasformare in prodotto da piattaforma una rocambolesca storiella di corna": Selvaggia Lucarelli lo ha scritto in un articolo sul Fatto Quotidiano, commentando il documentario "Unica", uscito qualche giorno fa su Netflix, nel quale Ilary Blasi parla della fine del matrimonio con Francesco Totti. Alla firma del Fatto, però, è subito venuto un dubbio: "Sarebbe tutto anche malinconicamente interessante se 'Unica' spiegasse anche il perché una donna così famosa, così esposta, così felice nel matrimonio, andasse a prendere un caffè a casa di uno sconosciuto che pareva figo su Instagram". Il riferimento è al famoso caffè che la conduttrice avrebbe preso a casa con un uomo misterioso facendo infuriare l'ex marito.

Il vero intento di "Unica", secondo la Lucarelli, "non è zittire i pettegolezzi, ma è assestare pochi colpi, con la stessa mira con cui Totti tirava i rigori. Raccontando che Totti voleva fare l’amore con lei mentre stava già con l’amante, Ilary ha consumato la sua vendetta". In generale, il giudizio sul prodotto non è dei migliori: "E' un prodotto modesto, un’ora e 20 di auto gossip in cui Ilary frigna col look 'Amber Heard nel processo Depp', ovvero camicetta bianca, niente gioielli, poco trucco, smalto trasparente, insomma, modello 'so’ ’na ragazza semplisce'”.