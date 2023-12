Ilary Blasi, la bordata di Noemi Bocchi: "Cose che non valgono niente"

02 dicembre 2023 a

Si legge della stizza e sicuramente un riferimento a Unica, il docu-film di Netflix su Ilary Blasi che racconta i venti anni di amore con Francesco Totti, dal primo incontro alla separazione, nell'ultima stories pubblicata da Noemi Bocchi sul suo profilo Instagram.

La nuova compagna dell'ex Capitano della Roma, dunque, rompe il lungo silenzio: "Non ho tempo per le cose che non valgono niente". A corredare questa frase-aforisma, l'immagine in bianco e nero di una donna femme fatale che tiene tra le labbra una sigaretta.

Una reazione a una settimana esatta dalla prima messa in onda di Unica che in questi giorni ha fatto molto discutere. E che da molti è stata vista come una esternazione di irritazione e nervosismo.

Eppure Ilary Blasi, nel docu-film, pur parlando della storia del suoi ormai ex marito con Noemi Bocchi, non accusa mai la donna. Non la attacca. Anzi, ne parla come di una giovane donna, madre di due bambini. Piuttosto accusa Totti per averla tradita, per averle mentito, per aver affrontato così la situazione.

E il diretto interessato ha reagito con una frase secca sulla Blasi: "Faccia e dica quello che vuole". Poi ha fatto trapelare che vorrebbe un figlio con la Bocchi. Sarà vero?

Vedremo cosa dirà ancora Ilary Blasi che sarà ospite della sua cara amica Silvia Toffanin a Verissimo, quando rivelerà altri retroscena...