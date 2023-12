Jalisse fatti fuori 27 volte: la drammatica odissea della band

Daniele Priori 04 dicembre 2023 a

Molti gli ex vincitori in gara a Sanremo 2024, altrettanti gli ex vincitori esclusi. I Jalisse, giunti al ventisettesimo “no” consecutivo ma anche Arisa che avrebbe voluto festeggiare il decennale del suo trionfo Controvento del 2014. Così come Alexia, classificatasi al primo posto nel 2003 quando fu lei a cantare Per dire di no. Quest’anno aveva preannunciato un brano dedicato alle donne ma purtroppo per lei il “no” se l’è sentito dire da Amadeus.

Dovrebbero essere oltre 370 i nomi, più o meno famosi, dei cantanti esclusi.

Dicevamo dei Jalisse. Vincitori nell’ormai lontanissimo 1997 con Fiumi di parole, quest’anno ci avevano sperato forse un pelino più del solito.

Se nell’ultimo decennio, infatti, per la coppia di artisti, che sono anche marito e moglie nella vita, erano giunte clamorose bocciature persino dalle giurie dei talent, The Voice of Italy su tutti; nella scorsa stagione televisiva la fiammella della speranza di riemergere dall’oblio musicale aveva brillato di più grazie alla partecipazione dei due a L’Isola dei Famosi su Canale 5.

Una vetrina grazie alla quale in estate avevano pubblicato addirittura un nuovo singolo con tanto di videoclip intitolato Perdono, rampa di lancio perfetta per un ritorno tanto sospirato all’Ariston. Di avviso diverso, però, ancora una volta Amadeus che con il suo diniego spinge il duo a grandi passi verso i tre decenni consecutivi di tristi esclusioni. Come dire: ognuno ha i suoi record. Tra i big che non hanno convinto il direttore artistico c’è Al Bano che sperava in un ritorno in gara dopo gli 80 anni celebrati in anticipo un anno fa sul palco dell’Ariston con tanto di flessioni. Lo sforzo non è stato sufficiente a fare breccia.

Così come a restare fuori quasi a sorpresa è anche Ermal Meta. Sempre più affermato come autore, anche in campo letterario, l’artista Italo-albanese sperava di tornare a competere anche a suon di note e canzoni. Nulla da fare. Medesima sorte è toccata a tre primedonne sanremesi di razza. Da Patty Pravo a Marcella Bella, fino a Malika Ayane, più giovane ma non meno nota alle cronache dell’Ariston che però quest’anno non parleranno delle loro ugole. Porte sbarrate anche a grandi ritorni di artisti da qualche tempo un po’ lontani dai grandi palchi: dagli Zero Assoluto ad Alan Sorrenti. A nulla è valso il tentativo di accoppiarsi con nomi del panorama rap e rock come Franco 126 o i Calibro 35. Per loro e per molti altri, Jalisse in testa, l’invito è a riprovare fra dodici mesi.