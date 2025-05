La Volta Buona, Fabio dei Jalisse: "Se state insieme...", gelo dalla Balivo

Fabio e Alessandra dei Jalisse sono stati ospiti a La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. Tantissimi le domande alle quali si sono prestati i due cantautori. Ma a un certo punto la padrona di casa ha preteso che i due raccontassero ai suoi telespettatori un aneddoto curioso degli inizi della loro carriera. In sintesi: quando per via di un sospetto amoroso, Fabio ha rischiato realmente di essere licenziato.

"Io conobbi Alessandra - ha spiegato Fabio dei Jalisse a Caterina Balivo -, lei aveva appena firmato il contratto... e questo produttore mi disse: 'Se scopro che stai insieme a lei non lavori più e non scrivi più per Alessandra'. "E voi che gli avevate detto?", li ha subito incalzati la padrona di casa. "Che non stavamo insieme", la replica di Alessandra. Più diretto, invece, il commento di Fabio: "Io gli ho detto: 'Ma che stai a scherza'? Alessandra manco me piace'".

