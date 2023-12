Roberta Capua, "mi ha spaccato il cuore": addio a mamma e papà in pochi mesi

06 dicembre 2023 a

a

a

La morte dei propri genitori è un'esperienza devastante. Perderli a distanza di poco tempo l'uno dall'altra spacca il cuore. Usa questa metafora Roberta Capua per descrivere l'angoscia provata quest'anno che sta per concludersi che in pochi mesi gli ha portato via prima il papà e poi la mamma. In un’intervista sul numero del settimanale DiPiùTV uscito nelle edicole oggi, la conduttrice ammette: "Ora il mio cuore è spaccato" per poi ricordare la mamma, Marina Jossa, eletta Miss Italia nel 1959 all’età di 21 anni, che era ammalata di una grave forma di demenza senile che le aveva fatto perdere i ricordi e che è scomparsa due settimane fa

“La mia dolce mamma mi ha lasciato e non ho potuto neppure farle arrivare il mio ultimo saluto dato che ormai da anni non riconosceva più né me né nessun altro della nostra famiglia”, ha confessato Roberta Capua, rivelando che lei e sua mamma sono sempre state molto simili con la famiglia sempre al primo posto: "Dopo aver vinto il concorso di Miss Italia, lei ha subito lasciato l’ambiente dello spettacolo per amore di mio papà e per poter crescere me e mio fratello", ha ricordato la conduttrice precisando di aver fatto una scelta simile quando è toccato a lei diventare mamma: “Per amore di mio figlio Leonardo ho fatto la stessa cosa, prendendomi una pausa dal lavoro”.

"Non respiro": terrore in camerino, malore per Roberta Capua prima della diretta

"Mia madre è sempre stata una roccia, elegante e bella, indistruttibile agli occhi dei figli", ci tiene a ricordare Roberta Capua ammettendo che "la prima volta che l’ho vista fragile è stato nel 2014, quando è stata travolta da un motorino all’uscita di un supermercato a Napoli. Si è ripresa bene, ma quella brutta esperienza credo l’abbia indebolita” ha raccontato la conduttrice a DiPiùTv sottolineando che negli anni successivi all’incidente Marina ha cominciato ad avere dimenticanze, inizialmente leggere, ma che col passare del tempo sono diventate importanti, specie quando nel 2019 è iniziato il suo vero e proprio declino cognitivo. "Sono addolorata anche per questo, perché avrei voluto far sentire a mia mamma il calore della famiglia anche nell’ultimo periodo della sua vita", ha concluso Roberta Capua commossa.