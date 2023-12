Augurano un tumore al figlio, Fedez diventa una furia: "Vi spacco il c***"

08 dicembre 2023 a

Leone ha cinque anni e c'è già chi gli augura una gravissima malattia e addirittura la morte. Cattiveria gratuita nei confronti di un bambino che ha come unica "colpa" quella di essere il figlio di una coppia tanto amata quanto odiata: Fedez e di Chiara Ferragni. E proprio un hater, un "odiatore" che si nasconde dietro l'account di Teron Musk (@serioustobirama) ha scritto sui social un post inequivocabile: "Auguro a Leone Lucia Ferragni di beccare un tumore al polmone destro". Parole che hanno trasformato il rapper in una furia. "Divertitevi ora, poi mi diverto io. Fidatevi", ha scritto Fedez pubblicando anche un video in cui chiede di conoscere il nome e il cognome di chi è capace di dire cose simili a un bambino nascondendosi dietro l'anonimato di una tastiera. "Io ho sempre messo la faccia in quello che dicevo. Voi sapete chi sono e dove abito, sapete tutto di me, io non mi nascondo dietro a un nome falso. Io mi assumo la responsabilità di quello che faccio, voi no. Ed è giunta l'ora che diventi così anche per voi". "Credete che non ci riesca? - domanda- ma io ve lo giuro sulle cose che ho più care nella vita. Vi spacco il cu*o ragazzi, non avete idea, conigli infami che non siete altro. Una promessa è una promessa".

"Ti denuncio, coniglio!". L'insulto che fa perdere la testa a Fedez

Questo sfogo di Fedez arriva dopo altri commenti e post agghiaccianti contro il suo bambino Leone che prima della partita Milan-Frosinone aveva accompagnato in campo Theo Hernandez, terzino rossonero. Uno in particolare ha mandato il sangue al cervello il rapper: quando ha letto cosa c'era scritto sotto una foto che ritraeva Hernandez e Leone: “Avete solo un proiettile, a chi sparate?”. Da brividi. “Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte", ha scritto Fedez dopo aver trattenuto un attimo il respiro per non esplodere di rabbia. "Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un ca**o", ha continuato il rapper aggiungendo, "però nel momento in cui toccate i miei figli allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio”. Lo ha fatto. L’utente autore del post si è autoeliminato dal social.