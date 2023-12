Il mio viaggio a Napoli, Giuseppe Russo: "Vi raccontiamo una cosa brutta"

08 dicembre 2023 a

Il Mio viaggio a Napoli, la famosa pagina social che da qualche tempo ha dato il nome anche a una pizzeria, racconta un episodio sgradevole che si è consumato proprio all'interno del ristorante gestito da Giuseppe Russo e dalla sua fidanzata Federica. I due da tempo animano la fanpage che mostra le bellezze di Napoli e porta i follower anche in giro per il mondo. Ma da qualche tempo l'attività dei due si è concentrata proprio nella pizzeria che hanno recentemente aperto nel cuore del capoluogo campano. A quanto pare qualche giorno fa qualcuno, dopo aver mangiato, non avrebbe pagato il conto. E così Giuseppe e Federica hanno fatto in video che in pochi istanti è diventato virale: "Siamo qui per raccontarvi un episodio spiacevole che è accaduto nel nostro ristorante.

Tre persone hanno consumato pizze e bevande per un totale di 49 euro. Poi si sono alzati e sono andati via senza pagare. Qui la ristorante abbiamo diverse telecamere e dunque abbiamo il volto chiaro e nitido di chi ha fatto il furbo".

Poi l'invito: "Se ci sono problemi economici, saremo i primi ad aiutare chi è andato via e anzi lo invitiamo nuovamente nel nostro locale. Ma se invece questo gesto è solo frutto della furbizia allora attendiamo chiarimenti". Insomma sotto le Feste a quanto pare tornano i furbetti dei conti non pagati. Un po' come era già accaduto questa estate con una raffica di segnalazioni. La storia si ripete, ma i ristoratori che lavorano da mattina a sera meriterebbero più rispetto da parte dei clienti.