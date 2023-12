Lorena Bianchetti sfida Maria De Filippi: Rai 2 si fa il suo "Uomini e Donne"

Daniele Priori 10 dicembre 2023 a

a

a

Mi presento ai tuoi sarà il dating show dei bravi ragazzi. Il nuovo programma, condotto da Lorena Bianchetti, prenderà il via oggi pomeriggio alle 14 su RaiDue. Il secondo canale Rai, mai come quest’anno in vena di esperimenti, sceglie l’unico giorno di assenza di Maria De Filippi dagli schermi per tirarle un mezzo colpo gobbo. L’intrattenimento day time della Rai in collaborazione con Casta Diva ha deciso, infatti, di lanciare una sfida non ostile ma su un campo molto prossimo a quello dominato cinque giorni su sette, nella stessa fascia pomeridiana, su Canale 5 da fameliche signore degli ascolti come Tina Cipollari e Gemma Galgani che se le daranno pure di santa ragione ma con l’audience in continua ascesa.

Sarà lo stesso per la bella Lorena? Chi lo sa.

Di certo ai piani alti della Rai sperano possa fare meglio del triennio in cui fu alla guida di Domenica In, tra il 2006 e il 2009, in cogestione con Luisa Corna, Rosanna Lambertucci e Monica Setta. All’epoca, infatti, la conduttrice più solenne di viale Mazzini, al di fuori della sua ecclesiastica comfort zone di A sua immagine, contenitore religioso domenicale di RaiUno tuttora condotto da Bianchetti, non convinse del tutto.



ASPIRANTI MARITI E MOGLI

Nel nuovo show, invece, Bianchetti cercherà di ammogliare un po’ di aspiranti mariti e maritare un po’ di aspiranti mogli. Passaggio decisivo: la presentazione a casa. Non come quelli che vanno a Uomini e Donne il cui primo obiettivo è generalmente la camera da letto. Sul 2, d’altra parte, c’è un codice etico aziendale stretto da rispettare e financo un contratto di servizio che, tra gli altri obiettivi, ha il ripopolamento nazional-demografico. Ovviamente dopo il matrimonio e con la benedizione di Santa Romana Chiesa o chi ne fa ogni domenica in tv da devota ambasciatrice.



In effetti l’intero “format” guarda proprio alla compartecipazione di tutta la cerchia familiare e amicale nella scelta dei protagonisti. Al centro di ogni puntata, infatti, ci saranno una ragazza o un ragazzo che, insieme ai propri genitori, agli amici, alle persone di cui si fida, potrà scegliere tra sei “pretendenti” la persona con cui provare ad allacciare una relazione. Un percorso fatto di giochi e confronti farà emergere le caratteristiche di ognuno dei partecipanti fino ad arrivare alla scelta finale.



A favorire il cammino in studio ci sarà anche una psicologa, Flaminia Bolzan che di volta in volta sarà chiamata a spiegare proprio quelle che sono le dinamiche che regolano la sfera dei sentimenti. L’inviata Selenia Orzella andrà a casa del protagonista per raccontare il contesto da cui proviene, incontrando parenti, amici o colleghi. In ogni puntata, inoltre, un personaggio noto del mondo dello spettacolo racconterà in un’intervista il proprio rapporto famiglia/sentimenti che, da qualunque lato lo si guardi, è speciale e a suo modo complesso.

Protagonista della puntata odierna sarà Lorenzo, siciliano di 28 anni, trasferitosi a Londra per lavoro. Tra gli ospiti, Carlo Conti (in collegamento), Barbara Foria e Riccardo Bocca. Lorenzo è un ragazzo carismatico e particolarmente preciso. Ad accompagnarlo ci sarà la sua famiglia: la madre Anna avvocato, il padre Giorgio e la cugina Giulia.



LE PRETENDENTI

Di gioco in gioco il pubblico potrà capire se Lorenzo troverà o meno una ragazza interessante tra le sei pretendenti e, non da ultimo, se ascolterà il parere a riguardo della sua famiglia. «Il senso del gioco è quello di mettere a confronto il mondo degli adulti con quello dei ragazzi» ha dichiarato la Bianchetti presentando il programma alla stampa. «L’idea è di poter incontrare una persona interessante, non necessariamente una fidanzata o un fidanzato, anche per una semplice amicizia o per interessi comuni professionali. Lo scopo è quello di capire quanto i tuoi, la famiglia, ma anche tutte quelle persone di cui ci fidiamo, colleghi, coinquilini, amici, in realtà sappiano veramente di noi e dei nostri gusti. Spesso le persone vicine ci dicono “ti conosco come le mie tasche”, ma a volte non è vero» ha concluso la conduttrice. «Qui lo verificheremo in un confronto che sarà anche generazionale».