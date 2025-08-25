Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Roma, vandalizzata la sede di Forza Italia: "Fuori i fascisti"

lunedì 25 agosto 2025
Roma, vandalizzata la sede di Forza Italia: "Fuori i fascisti"

2' di lettura

La sinistra non si smentisce e ancora una volta usa la violenza. Accade nel quartiere romano di Montesacro in via Adamello. Qui la sede di Forza Italia è stata vandalizzata. "Fuori i fascisti da Montesacro", si legge sulle pareti dello stabile, dove è apparsa una scritta con la vernice nera. Quest'ultima riporta la firma Novu ed è affiancato dal cerchio spezzato dal fulmine frecciato, una simbologia utilizzata spesso dai centri sociali. La segretaria romana del partito, Luisa Regimenti, ha subito condannato l’azione, esprimendo la propria solidarietà "al segretario municipale Giuseppe Pio Torcicollo e ai militanti del territorio".

"Associare Forza Italia al fascismo è peraltro ingiusto e scorretto. Noi – ha tenuto a precisare – siamo un partito moderato che nulla ha in comune con il fascismo". Motivo per cui - ha continuato - "questi gesti vili non riusciranno a intimidirci ma anzi rafforzano la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in tutti i Municipi della Capitale, come già stiamo facendo con l’apertura di nuove sedi".

Modena, imbrattata la sede di FdI: "Terzo episodio in meno di tre mesi"

Il livore rosso non finisce di stupire. A Modena la sede di Fratelli d'Italia di via Prampolini è stata vanda...

Per la segretaria a Roma non dovrebbero esistere "zone franche dove la violenza e l’intimidazione impediscono il confronto politico. Forza Italia – ha concluso – andrà avanti con determinazione, portando avanti i propri valori e confrontandosi democraticamente con tutte le forze in campo, per contribuire al futuro della capitale". Già nei giorni passati, il 14 agosto, una o più persone, violando il domicilio privato, sono saliti sul lastrico della sede, disinstallando una delle telecamere poste a presidio.

816x378


 

Caccia allo straniero Violentata al parco, "un incubo durato 10 minuti": il racconto dell'orrore

La testimonianza Roma, 60enne derubata e violentata al parco mentre passeggiava con il cane

Il cantante Damiano David, una furia dopo Roma-Bologna: cos'è successo

tagmontesacroromaforza italialuisa regimenti

Caccia allo straniero Violentata al parco, "un incubo durato 10 minuti": il racconto dell'orrore

La testimonianza Roma, 60enne derubata e violentata al parco mentre passeggiava con il cane

Il cantante Damiano David, una furia dopo Roma-Bologna: cos'è successo

ti potrebbero interessare

3072x1419

Violentata al parco, "un incubo durato 10 minuti": il racconto dell'orrore

2500x1668

Roma, 60enne derubata e violentata al parco mentre passeggiava con il cane

1831x908

Damiano David, una furia dopo Roma-Bologna: cos'è successo

1079x872

Milan, è subito incubo: la Cremonese vince a San Siro. la Roma batte il Bologna 1-0