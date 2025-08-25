Roma, vandalizzata la sede di Forza Italia: "Fuori i fascisti"

La sinistra non si smentisce e ancora una volta usa la violenza. Accade nel quartiere romano di Montesacro in via Adamello. Qui la sede di Forza Italia è stata vandalizzata. "Fuori i fascisti da Montesacro", si legge sulle pareti dello stabile, dove è apparsa una scritta con la vernice nera. Quest'ultima riporta la firma Novu ed è affiancato dal cerchio spezzato dal fulmine frecciato, una simbologia utilizzata spesso dai centri sociali. La segretaria romana del partito, Luisa Regimenti, ha subito condannato l’azione, esprimendo la propria solidarietà "al segretario municipale Giuseppe Pio Torcicollo e ai militanti del territorio".
"Associare Forza Italia al fascismo è peraltro ingiusto e scorretto. Noi – ha tenuto a precisare – siamo un partito moderato che nulla ha in comune con il fascismo". Motivo per cui - ha continuato - "questi gesti vili non riusciranno a intimidirci ma anzi rafforzano la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in tutti i Municipi della Capitale, come già stiamo facendo con l’apertura di nuove sedi".
Per la segretaria a Roma non dovrebbero esistere "zone franche dove la violenza e l’intimidazione impediscono il confronto politico. Forza Italia – ha concluso – andrà avanti con determinazione, portando avanti i propri valori e confrontandosi democraticamente con tutte le forze in campo, per contribuire al futuro della capitale". Già nei giorni passati, il 14 agosto, una o più persone, violando il domicilio privato, sono saliti sul lastrico della sede, disinstallando una delle telecamere poste a presidio.