Nina Lange Barresi: chi è la nuova fiamma di Allegri. E spunta un mistero

Dopo Ambra c'è lei. La nuova fiamma di Massimiliano Allegri ha fatto il suo debutto allo stadio nel corso del match tra Juventus e Napoli. Nina Lange Barresi è la nuova compagna dell'allenatore bianconero. I paparazzi li avevano già immortalati qualche tempo fa, poi fu il settimanale Chi, come ricorda ilCorriere, a immortalarli definitivamente per le vie di Lugano dove abita proprio la Barresi. Su di lei c'è una riservatezza non da poco.

Non si sa praticamente nulla. Nulla sul suo lavoro e niente tracce sui social. Si sa solo di un suo impegno prfessionale probabilmente nelle consulenze manageriali legate alla finanza. Intanto Allegri si gode una Juve in salute. Agganciato al treno scudetto, Allegri vuole giocarsi la sfida con l'Inter fino in fondo. L'ultima vittoria col Napoli e la vittoria dell'Inter contro l'Udinese hanno confermato il duo di testa della classifica.

Max Allegri come il Trap: qual è il suo segreto per riportare lo scudetto a Torino

Le rivali sono ormai lontane e di fatto lo scontro sullo scudetto sarà esclusivamente tra i bianconeri e i nerazzurri. E anche questa volta, come in passato, la Juve di Allegri punta tutto su una difesa granitica. Il motto è sempre lo stesso "prima non prenderle". E a quanto pare la ricetta funziona. Allegri assomiglia sempre di più al Trap con un catenaccio totale che permette agli avversari di vedere la porta bianconera solo col binocolo. E senza impegni in Europa, la Juve può davvero sognare nell'impresa di rimettere le mani sul titolo.