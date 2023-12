Sanremo, polemiche su "La Sad"? Interviene Amadeus: "Cosa non amo"

10 dicembre 2023 a

Uno dei concorrenti in gara a Sanremo, la band "La Sad", sta facendo parecchio discutere per le sue precedenti canzoni. Si tratta di un trio milanese i cui testi sono stati giudicati “violenti e volgari nei confronti delle donne” dal Codacons, che per questo motivo ne ha chiesto l'esclusione dalla kermesse del prossimo febbraio. “Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia”, aveva detto l’Associazione.

A seguito di tutte queste polemiche, ha deciso di prendere la parola il presentatore nonché direttore artistico di Sanremo, Amadeus: “Ciao a tutti. Sono andato a vedere sul vocabolario la parola pregiudizio: opinione preconcetta capace di far assumere atteggiamenti ingiusti - ha spiegato il conduttore in un video diffuso sui social -. Ecco perché io non amo le persone che hanno pregiudizi. Prima si ascolta la canzone, si guarda il film e poi si giudica. Dopo, non prima. È sbagliato avere un pregiudizio”.

Non è tardata ad arrivare la replica del presidente dell'associazione per i consumatori Codacons, Carlo Rienzi, che in una nota ha dichiarato: "Non può non definirsi ipocrisia l’atteggiamento di chi a parole si schiera contro la violenza sulle donne, ma poi coi fatti premia invitandoli a Sanremo artisti i cui brani contengono frasi umilianti e offensive verso le donne, e testi che possono rappresentare una incitazione alla violenza”.