La Triade, il sospetto a Reazione a Catena: "Vabbè ciao, esultano prima..."

A Reazione a Catena c'è il cambio della guardia. La Triade prende il posto della Mamme nella Media. Il nuovo trio che si prende lo scettro del programma condotto da Marco Liorni ha subito acceso il pubblico. Innanzitutto per l'età media delle tre concorrenti. Come ha sottolineato lo stesso Liorni, "la Triade è la squadra più giovane di questa edizione". E se a questo aggiungiamo che le Mamme nella Media non aveva di certo scaldato i cuori dei telespettatori, sui social è arrivata una valanga di commenti positivi su queste nuove tre protagoniste del quiz sho di Rai Uno che fa registrare record di ascolti. "Carucce e brave le piccolette", commenta una telespettatrice.

C'è chi è tornato a seguire solo adesso il programma e commenta così la novità: "Mi sono perso le ultime puntate di Reazione a Catena, ero rimasto alle Sorelle. Quindi eliminate le mamme le nuove sono giovanissime, e quella con gli occhiali molto bellina. Viva la gioventù!". Ma c'è anche chi, come al solito, deve far polemica. E anche questa volta nel mirino c'è la catena finale: "Tutto molto semplice. Ultimamente, al debutto come nuova squadra campione si vince sempre. Se penso alle catene e associazioni demenziali riservate a squadre fortissime... Vabbè, ciao".

"Eliminate d'ufficio", clamoroso a Reazione a Catena: cala la mannaia sulle Mamme nella Media

Addirittura c'è chi avanza un sospetto: "È una mia impressione o le concorrenti hanno iniziato a festeggiare prima che la parola venisse rivelata?". E ancora: "Cioè dicono cratere e non sanno neanche che attinenza abbia col le parole che hanno! Non mi convince sta cosa". Insomma come sempre le fazioni del programma si dividono e di fatto anche in questo caso, nonostante il cambio della guardia, Reazione a Catena fa discutere e accende il dibattito sui social.