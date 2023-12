Morto Sebastiano Lo Monaco: aveva 65 anni, grave lutto a teatro

16 dicembre 2023 a

a

a

Il mondo dello spettacolo è a lutto per la morte di Sebastiano Lo Monaco, attore di talento, capace di misurarsi con il cinema e la televisione ma che ha legato il suo nome al teatro in maniera indissolubile, anche nella come regista e produttore, interpretando ruoli anche d'impegno civile come, ad esempio, il protagonista dell'opera "Per non morire di mafia". Profondo conoscitore delle opere pirandelliane e della classicità, Lo Monaco aveva 65 anni ed era malato da tempo.

"Ho dentro un casino". Morta Anna Kanakis, fu Miss Italia a 15 anni: quell'intervista che spiega tutto

Unanime il cordoglio della cultura. "Lo abbiamo applaudito tante volte nelle sue brillanti interpretazioni di Pirandello e dei classici greci. In questa stagione aspettavamo il suo ritorno come Odisseo, ma il suo viaggio purtroppo è terminato prima" ha scritto in un post il Teatro nazionale di Genova. "Oh Sebastiano, vola leggero. Ci lascia un grande attore", ha commentato il regista Davide Livermore. "È una grande perdita", ha lasciato scritto a sua volta il direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento Roberto Sciarratta.

Matthew Perry è morto: come lo hanno trovato, un tragico sospetto

Le condoglianze alla famiglia Lo Monaco sono arrivate anche dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha ricordato Sebastiano "come un attore di talento che i siracusani ricorderanno sempre per le numerose partecipazioni alle Rappresentazioni classiche del Teatro Greco ma il suo repertorio di personaggi era vasto e variegato, tutti caratterizzarti con un'impronta personalissima". "La sua scomparsa", ha aggiunto, "è una perdita per il teatro italiano e un impoverimento per il panorama artistico di Siracusa. Alla famiglia il cordoglio personale, dell'Amministrazione e della città".