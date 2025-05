Il mondo delle serie tv fa il punto a Rimini e Riccione

Italia terra di santi, poeti, navigatori e... appassionati di serie tv. Un fatto che a fine giugno (dal 21 al 28 a Rimini e Riccione) sarà certificato da un evento di portata internazionale: l’Italian Global Series Festival. Ieri a Cannes nello spazio Italian Pavillion sono state presentate le sezioni e le nomination delle fiction in gara. Drama, Comedy, Limited Series gli ambiti nei quali saranno assegnati i Premi Maximo per Miglior titolo, Miglior attore e attrice protagonisti, Miglior creatore e/o regista.

Tra le proposte degli Showcase al Palariccione verrà presentato Sandokan, prodotto da Lux Vide con Rai Fiction, L’altro ispettore di Anele e Rai Fiction; Balene, prodotto da Fast Film con Rai Fiction e Cuori-Stagione 3, prodotto da Aurora TV con Rai Fiction. Non mancheranno anche eventi speciali a cura delle piattaforme e dei network con Mediaset che presenterà la reunion de I Cesaroni, Netflix che presenterà in anteprima le prime due puntate di Squid Game 3 e Prime che schiererà i The Jackal per presentare la seconda stagione della loro Pesci piccoli, Un’agenzia. Molte idee. Poco budget.

Ad assegnare i premi del concorso internazionale le tre le giurie: Giuria Drama, presieduta dalla regista e sceneggiatrice Cristina Comencini, la Giuria Comedy, presieduta dal regista e sceneggiatore Paolo Genovese e la Giuria Limited Series, presieduta dal regista Bille August. Non mancherà una sessione di dialoghi dove grandi registi come Marco Bellocchio, Michele Placido, Valeria Golino discuteranno con i più grandi tecnici del settore: Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Giulio Base, direttore del Torino Film Festival e la critica cinematografica Piera Detassis.

Premi speciali saranno assegnati a agli italiani Carlo Verdone ed Elena Sofia Ricci, al compositore Giorgio Moroder, pluripremiato agli Oscar e Evangeline Lilly, grande protagonista di serie come Lost; all’attrice britannica Adjoa Andoh della serie Bridgerton; all’attrice Jacqueline Fernandez e a Iria Del Río che ritira il premio per la serie televisiva Dieci Capodanni, serie rivelazione di RaiPlay. Un evento che, come ha sottolineato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, pone l’Italia al centro. «Le serie sono oggi uno dei linguaggi più potenti della contemporaneità, ed è fondamentale che il nostro Paese giochi un ruolo da protagonista su questo fronte, valorizzando i nostri talenti, le nostre storie, e aprendosi al mondo».