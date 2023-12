Valeria Marini dopo le accuse: "Nessuna sceneggiata in aeroporto, tutto inventato"

18 dicembre 2023 a

a

a

Valeria Marini non ci sta: "Sono sconvolta, quello che ha scritto questa giornalista, chiaramente in cerca di visibilità è totalmente inventato. Ho già parlato con il mio legale Laura Sgrò che ha letto la notizia riportata dai siti e abbiamo deciso di denunciarla per diffamazione". Così la showgirl, furibonda, commenta la notizia uscita su alcuni dei principali siti dei quotidiani nazionali, raccontata sui social con un post dalla giornalista Rai Eugenia Nante, secondo cui la showgirl, durante l’imbarco all’Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino, avrebbe preteso di salire sull’aereo con due grossi borsoni e il suo cane al seguito, dando in escandescenza, sgomitando, passando davanti a tutti e costringendo alcuni addetti aeroportuali a portarle sulla scaletta dell’aereo bagagli e cane.

Nel video ripreso dalla giornalista si vede la showgirl salire sulla scaletta dell’aereo aiutata da alcuni addetti aeroportuali: "Sono andata vicino a Palermo a fare una convention - racconta Valeria - mia madre che aveva adottato una cagnolina tramite una associazione di volontariato che raccoglie i cani abbandonati, sapendo che io ero a Palermo, mi ha chiesto la cortesia di portarle questo Yorkshire abbandonato a Roma. Così ho chiamato la volontaria e le ho chiesto di portarmi questa cagnolina in aeroporto. Dopo aver preso la cagnolina che era stata messa in un trasportino nuovo, sono arrivata all’aereo e sono partita".

"Vacanze di Natale" ha 40 anni: quali sono le battute che non si possono più fare

"Ho aiutato mia madre a fare un bel gesto e ora vengo diffamata? - continua la Marini - La cosa assurda è che questa giornalista ha montato una finta polemica raccontando una storia totalmente falsa ma le è andata molto male perché ho tutti i testimoni che possono confermare quanto sto dicendo io. Farò un esposto anche all’Ordine dei Giornalisti perché quello che ha scritto è una diffamazione inventata che io ho appreso solo ora dai siti dei giornali".

"Sapendo la situazione - spiega ancora la showgirl - Mi hanno aiutata tutti, anche le hostess. Oltre tutto, siccome io dovevo fare scalo a Roma per poi andare a Bologna, ho preso anche il numero di telefono di uno dei passeggeri che era lì’ vicino a me con sua moglie a cui ho chiesto la cortesia, visto che rischiavo di perdere la coincidenza per Bologna, di portare la cagnolina alla persona che veniva a prenderla per portarla a mia madre. Non è accettabile che una giornalista racconti una bugia postando un video in cui non si vede nulla, è gravissimo", conclude la Marini.