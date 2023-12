Aquaman, supereroe supersfigato: ecco il ritorno del tritone

Gabriele Galluccio 22 dicembre 2023 a

a

a

Chi lo avrebbe mai detto, qualche anno fa, che Aquaman avrebbe riscosso un successo così straordinario al cinema da meritare persino un sequel. Eppure è accaduto, dopo che il film uscito nel 2019 con Jason Momoa nei panni di Arthur Curry ha sbancato il botteghino: è entrato nella top 20 dei migliori incassi, superando il miliardo e affermandosi in qualità di film di maggior successo mai prodotto dalla DC. Neanche il Joker di Todd Phillips è riuscito a superarlo. E dire che sembrava una pellicola fatta tanto per, con Aquaman che è sempre stato considerato un supereroe “sfigato”. Basti pensare che nella serie tv The Big Bang Theory uno delle battute nerd più note riguarda proprio Aquaman, che “fa schifo!”. E invece il film diretto da James Wan si è rivelato esattamente il tipo di cinecomic che il pubblico predilige: lineare e godibile anche senza conoscere ogni dettaglio dell’universo a cui appartiene e soprattutto con la giusta miscela di azione, humor e pathos.

La seconda pellicola, disponibile nei cinema italiani dal 20 dicembre, è intitolata “Aquaman e il regno perduto” che però secondo le stime non si avvicinerà neanche lontanamente al successo del primo. Pur seguendo le linee guida del capitolo precedente e nonostante il budget consistente (oltre 200 milioni di dollari), il fenomeno Aquaman si è già sgonfiato e rischia di fare flop. Un indizio in questo senso è offerto dal poco marketing che ha accompagnato l’uscita del film, che è l’ultimo dell’universo DC Extended Universe, ufficialmente “ucciso” dalla Warner Bros in favore di nuovi progetti che alimentino la competizione con la Marvel. La trama di “Aquaman e il regno perduto” è semplice: dopo gli eventi del primo film, l’eroe interpretato da Jason Momoa si ritrova a svolgere il doppio ruolo di padre e sovrano di Atlantide. Il cattivo è Black Manta, che torna con l’intenzione di vendicare la morte del padre: per raggiungere lo scopo si procura l’antico e oscuro Tridente Nero.

Video su questo argomento Fast & Furious 10 approda a Roma: ecco i primi e inediti video della pellicola

Aquaman dovrà chiedere aiuto al fratello Orm per impedire a Black Manta di attuare il piano. Da segnalare la presenza di Amber Heard nel ruolo di moglie del protagonista, nonostante le polemiche a seguito del processo-show con l’ex Johnny Depp. Tornando ad Aquaman, forse non molti sanno che si tratta del supereroe più “eco-friendly”. È emerso dalla ricerca di Save on Energy, che ha valutato cinque parametri: etica e morale, poteri individuali, potenziale di distruzione, scelta delle armi e mezzi di trasporto utilizzati. Il peggiore è Ironman, figlio di un creatore di armi nucleari e considerato il più inquietante. Agli ultimi posti Batman, che paga il fatto di “lavorare” a Gotham, una città sporca e criminale come nessun’altra. Tra i virtuosi spunta invece Spider-Man, valutato il più attento e sensibile alle tematiche ambientali. Aquaman però non si batte, anche perché l’attore che lo interpreta è un sostenitore dei “prodotti naturali”.