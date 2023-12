Domenica In, il racconto inedito di Christian De Sica: "Mi manteneva mia moglie"

24 dicembre 2023 a

Tra gli ospiti di Domenica In, in onda anche alla Vigilia, Christian De Sica. L'attore ha raccontato i suoi esordi a Mara Venier, svelando una rivelazione inedita: "Ce l’abbiamo fatta… io mi ricordo che salivo e scendevo le scale dei produttori per cercare una scrittura. Pensa che poi mi manteneva Silvia (la compagna, Ndr), perché io ancora non lavoravo, mentre Silvia faceva la speakerina nelle televisioni private, la GBR, una delle prime televisioni private qui a Roma… e quindi la pigione la pagava lei, aveva una casetta a Trastevere, io volevo fare l’attore". Poi il successo è finalmente arrivato.

Vista l'occasione, la conduttrice di Rai 1 non ha potuto che chiedergli come passerà le feste. "Festeggio il Natale con tutta la mia famiglia - ha raccontato -. Stamattina è arrivata Rosa con la mia nipotina Bianca. Io e Silvia siamo totalmente rincog***iti appresso a questa bellissima bambina".

E ancora: "Ogni volta che apro la finestra, per quanto riguarda il mestiere, dico sempre: ‘Grazie Gesù di essere così fortunato’. I nostri Natali erano inconsueti, perché papà ci aveva detto di avere un’altra famiglia e quindi faceva tutto doppio, poveraccio. A noi faceva mangiare un po’ prima, poi ci metteva a letto e attraversava mezza Roma per ricominciare dall’altra parte con cappone, ravioli e panettone. Nei giorni di festa, fino a quando i miei figli erano piccoli, li portavo sempre con me, anche durante le riprese a Cortina D’Ampezzo di Vacanze di Natale".