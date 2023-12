Mara Venier imbarazza l'ospite: "L'occhio cade sempre lì"

24 dicembre 2023 a

Momento di leggerezza a Domenica In. Nella puntata della Vigilia di Natale, Mara Venier ha accolto Paola e Chiara. "Mi fa davvero piacere avervi qui con me oggi, buon Natale ragazze!", ha esordito la conduttrice di Rai prima di chiedere: "Ma stasera che fate? State in famiglia per la Vigilia immagino". "Sì sì, esatto, staremo in famiglia, magari non ci abbuffiamo troppo perché ci teniamo pronte per domani", hanno subito replicato le sorelle cantanti.

Da qui i complimenti: "Beh vabbè, ma voi siete magrissime, a parte insomma, tutto questo ben di Dio... ma come sei sexy". "Anche Chiara è sexy", ha detto chiara alquanto imbarazzato con la Venier che ha rincarato la dose: "Certo! Ma da lei si vede e non si vede, da te l'occhio cade sempre lì".

Una battuta in riferimento a uno scatto ormai diventato virale. Proprio qualche giorno fa, ha fatto il giro del web il selfie di Amadeus con i conduttori di Prima Sanremo (Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras). Proprio qui non è sfuggito un dettaglio: la scollatura di Paola non ha lasciato nulla all'immaginazione: piegandosi, infatti, il vestito le si è spostato svelando una parte del seno.