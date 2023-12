Chiara Ferragni, altro disastro: i suoi negozi sono deserti

25 dicembre 2023 a

Natale da incubo per le note ragioni per Chiara Ferragni, travolta dal cosiddetto il "Pandoro-gate". Negli ultimi giorni, numerose voci, più o meno affidabili, hanno riferito anche di presunti malumori da parte del marito Fedez, il quale sembra non fosse a conoscenza dell'affare con Balocco al centro della polemica.

Oltre all'emorragia di follower dal profilo Instagram dell'influencer, quali sono gli effetti concreti di quanto sta accadendo? Pare che le conseguenze coinvolgano non solo il seguito social di Chiara Ferragni, ma anche le attività commerciali legate al suo nome. Conseguenze scontate, ma non per questo meno "dolorose"

A Milano, osservando la situazione nel quartiere di Porta Nuova, si vede chiaramente che il Pandoro-gate ha impattato negativamente sull'attività imprenditoriale dell'influencer. Nonostante la festosa decorazione degli ambienti nello store, l'interno del negozio della Ferragni è sostanzialmente. Una coincidenza o una manifestazione di scontento da parte di coloro che un tempo ammiravano l'imprenditrice digitale? Le testimonianze oculari suggeriscono che poche persone hanno varcato la soglia dello store milanese.

La situazione non migliora neanche a Roma. Secondo quanto riportato da Roma Today, sono pochissimi quelli che si avventurano nel negozio di Chiara Ferragni. Al massimo, qualcuno si ferma per dare un'occhiata alla vetrina. Nonostante l'apertura del negozio in via del Babuino appena un mese fa, sembra che l'entusiasmo si sia notevolmente affievolito. Un cliente intervistato dichiara: "Ho preso un rossetto per mia moglie, so che le piaceva. Certamente non sono stato felice di vedere quello che è successo, ma c'è chi ha fatto di peggio". Tuttavia, sembra che qui si ponga fine al supporto. Per Chiara Ferragni piove sul bagnato.