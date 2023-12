Chef Barbieri, "cosa metto negli spaghetti alle vongole": travolto dagli insulti

26 dicembre 2023 a

Una vigilia di Natale funestata dagli "insulti" per Bruno Barbieri, chef stellato emiliano e soprattutto superstar della cucina in tv, come severissimo giudice di Masterchef Italia (e conduttore, sempre spietato, anche di 4 Hotel).

Succede che su X, per suggerire una ricetta natalizia, lo chef si esibisca (senza parlare, ma solo con gesti sapienti delle mani ed espressioni soddisfatte in viso, dopo aver gustato il piatto) in un classico della cucina italiana come gli spaghetti alle vongole. Ricetta però rivisitata con un tocco fantasioso: un po' di briciole di pane grattugiato saltato in padella e soprattutto, per l'orrore dei puristi napoletani (e non solo), pure una noce di burro per mantecare i frutti di mare.

Di seguito, alcuni dei commenti più potabili apparsi sotto il video pubblicato sull'ex Twitter. Da leggere con l'intonazione che il buon chef Barbieri utilizza per umiliare i concorrenti a Masterchef e i loro "mappazzoni". "Ciao Bruno, sono sempre io, quello che mette il formaggio nella pasta col pesce! Buon Natale", scrive un utente. "O burr … ma stai buon?". Si va sul tecnico: "Ma risottare gli spaghetti anziché usare il burro per mantecare il piatto pareva brutto? Sono di mentalità aperta e nel proprio piatto ognuno mette ciò che vuole, però il burro ammazza il sapore delicato delle vongole". "Pan grattato e burro.



Fai gli agnolotti in brodo va". C'è chi minaccia, citando Alba Parietti: "Sono dai Carabinieri, ti sto querelando", "Sì sì mettici pure il pistacchio a questo punto", "Se me li portano cosi al ristorante li rimando indietro", "Sì sì le vongole a dicembre saranno buonissime, come no". Qualcuno provoca: "Pare che per colpa del granchio blù qui vanno a 20 euro al kg. Ricette con il granchio blu ne hai già messe?". E ancora: "Mi chiedo come sia possibile che lei sia uno chef stellato" o "Bruno, ti sei scordato il parmigiano…". Gran finale con legittimo sospetto: "Grande Chef, il burro solo per fare interazioni e far fare al post er botto". Effettivamente, obiettivo centrato.