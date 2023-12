Belen vuole rovinare in tribunale l'ex Spinalbese: "Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti"

27 dicembre 2023 a

Prosegue la querelle tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo le accuse incrociate con in mezzo la figlia Luna Marì, ecco che la showgirl argentina passa agli avvertimenti. "Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla, ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole, forse anche fin troppo, gli italiani mi conoscono da 15 anni e lo sanno, prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura, certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia. Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice", tuona rilanciando il tutto sui social.

E ancora: "Non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l’Argentina. Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale. Adesso basta, troppa importanza, l’ho fatto perché non permetto a nessuno più di mandarmi sotto terra. Adesso torna al posto tuo".

Poco prima l'hair stylist aveva attaccato l'ex compagna. Il motivo? Spinalbese non vuole che sua figlia sia nelle mani di babysitter o altre figure professionali e non familiari. E ha raccontato il dolore per non avere al suo fianco la piccola Luna durante le feste.