Chiara Ferragni, cosa spunta dal passato: "Pagate 150 euro per incontrarmi"

27 dicembre 2023

Lo scandalo del pandoro griffato mette Chiara Ferragni sotto la lente di ingrandimento. E come lei ai raggi x viene passata ogni sua iniziativa. Tra queste i 150 euro per incontrarla. Tutto vero, a ottobre di quest'anno, l'influencer aveva diffuso sui social questo annuncio: "Da circa un mesetto abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni brand - era la premessa - a novembre faremo un cocktail party d'inaugurazione e da qualche giorno è attivo un concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi affrettatevi, non vedo l'ora di vedervi...".

Già all'epoca, in tempi non sospetti, il "concorso" aveva creato non poca polemica. In primis, perché a pochi giorni dal rientro a casa del marito Fedez dall'ospedale, l'imprenditrice era già tornata al lavoro a tempo pieno. Qualcuno si era limitato a criticarla per il fatto che sarebbe stato più delicato attendere ancora un pochino prima di riprendere a pubblicare su tutti i social network.

Poi le critiche all'iniziativa tutt'altro che gratuita, considerata dai più "uno schiaffo alla miseria". E ora, con la Ferragni multata per il pandoro Balocco, il concorso rischia di peggiorare la già pesante situazione. Almeno a livello reputazionale.