Chiara Ferragni? "Il colmo, mossa da disperati": stroncata sul blog di Nicola Porro

Prova a reagire, Chiara Ferragni, travolta dalla tempesta perfetta a suon di multe, pandori, uova di Pasqua e scuse-social che proprio non convincono. Deve invertire la rotta, provare a rimediare al danno d'immagine e al danno economico: con lo stop ai post tutt'ora in atto, infatti, l'imprenditrice digitale non incassa.

E così ecco che La Stampa anticipa le prossime mosse della moglie di Fedez: per la questione giuridica avrebbe contattato una squadra di legali, lo studio di Marcello Bana per il fronte penale e quelli di Gianni Origoni per quello civile. Ma non solo: Chiara Ferragni avrebbe contattato anche l'agenzia di comunicazione di Auro Palumba, specializzata nella web reputation. Niente di ufficiale, ma secondo il quotidiano torinese sarebbe "questione di ore" per concludere gli accordi di collaborazione.

Bomba legale, la controffensiva di Chiara Ferragni: ecco chi ingaggia, sarà guerra totale

Queste mosse di Chiara Ferragni vengono commentate sul blog di Nicola Porro. E vengono commentate con toni sferzanti in un post firmato da Franco Lodige. "Quel è il colmo per un comunicatore? Essere costretto ad assumere un’agenzia di comunicazione per uscire dal gran caos in cui ti sei ficcato", parte picchiando subito durissimo. E ancora; "Per Chiara Ferragni più che un Natale di festa è un Natale di lavoro. Nel senso che l’influencer a cui tutto riusciva facile, capace di creare dal nulla un impero da 40 milioni di euro, si trova ora nella difficile situazione di non avere idea di come uscire dalla melma in cui il pandoro-gate della Balocco l’ha costretta. E qual è la soluzione ideata, che tanto sa di disperazione? Affidarsi ad esperti della comunicazione. Lei che ne era la regina". Questo l'attacco del pezzo, che poi prosegue analizzando nel dettaglio tutti gli aspetti della vicenda. Una bordata contro Chiara Ferragni oggettivamente ineccepibile.