Chiara Ferragni torna sui social: un "clic" che spiega molte cose

Chiara Ferragni torna sui social, ma non si vede. Dopo lo scandalo dei pandori Balocco e la multa dell'Antitrust, l'imprenditrice digitale ha prima fatto un video di scuse, dicendo ai suoi follower che avrebbe donato un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino, poi si è chiusa in un profondo silenzio social.

Negli ultimi giorni sembra essere ricomparsa su Instagram, ma solo per mettere like ai post delle persone a lei più care. In molti, come sottolinea TgCom24, hanno notato quello messo al post di papà Marco insieme a Valentina, la sorella di Chiara che ha compiuto gli anni. Poi, qualche like è stato lasciato anche sotto ai post più recenti del marito Fedez. Ma tutto si limita appunto ai like. Per il resto nessun commento, foto o video.

A differenza della Ferragni, infatti, il rapper è tornato pienamente attivo sui social con foto e storie. Protagonisti sempre i figli, Leone e Vittoria, e la new entry Paloma. Ed è proprio a questi contenuti che l'influencer non ha potuto non mettere "mi piace". Per quel che riguarda la sua vita privata, invece, non si sa molto. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un suo allontanamento da Milano, ma non si sa nulla di certo. Né si sa se abbia partecipato o meno alla festa di compleanno della sorella Valentina, che si è tenuta giovedì sera.