Affari tuoi, Barbara e Federico travolti dalle critiche: "Cosa ballate?!"

L'ultima puntata di Affari Tuoi è stata piena di colpi di scena. A sfidare la sorta scalando la montagna dei pacchi sono stati Barbara e Federico, una coppia di Norcia. La partita si è messa subito bene per i due che di fatto hanno eliminato parecchi pacchi blu di scarso valore restando con un bottino non indifferente di pacchi rossi. Colpo dopo colpo i due concorrenti hanno visto per un attimo la luce del grande trionfo. Infatti a metà gara superata avevano ancora da parte il pacco da 300mila e quello da 100mila. Poi arriva la sfortuna che tutto porta via.

E così il dottore, attentissimo alla strategia dei concorrenti che ogni sera tentano di portarsi via il bottino pieno, offre per ben due volte 33mila euro. Un'offerta che al pubblico stesso è parsa corretta. Ma Barbara per ben due volte la rifiuta.

E così si giunge all'epilogo che lascia l'amaro in bocca. Quando ormai restano tra i pacchi rossi quello da 100mila e quello da 20mila, il dottore decide di offrire 19mila euro. La concorrente, Barbara, decide di accettare, portando a casa la cifra offerta dal dottore, esattamente mille euro in meno del pacco rosso più basso rimasto in gara. Poi, a fine puntata, la ragazza si è lasciata andare a un ballo con il suo compagno tra gli applausi del pubblico. Ma sui social c'è chi non perdona: "Ma cosa avete da ballare?! Vi aveva offerto 33mila euro e avete accettato 19mila, ma per favore!". Le solite polemiche di chi segue in diretta il programma di Amadeus...