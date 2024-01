Totti e le corna a Ilary Blasi, Flavia Vento: "La verità"

03 gennaio 2024 a

Nuove confessioni su Francesco Totti e Ilary Blasi. A parlare, ancora, è Flavia Vento. La showgirl, che avrebbe avuto una storia con l'ex capitano della Roma in prossimità del matrimonio con la Blasi, sarebbe pronta a vuotare il sacco. "A breve, visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti", aveva assicurato qualche tempo fa sui social network. E ora, a Turchesando, programma di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, conferma. La Vento, infatti, venerdì sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai1. "Forse - ammette - parlerò di Ilary e Totti ma non dirò tutto".

E ancora, sulla rottura tra la conduttrice e il fu calciatore: "Si commentano da soli. Già una che ruba i Rolex, l'altro che nasconde le borse...Signori si nasce. In questa separazione non sto dalla parte di nessuno, non mi interessa neanche così tanto questa vicenda".

La storia tra Totti e Flavia Vento risalirebbe al lontano 2005, esattamente un mese prima delle nozze con la Blasi. Per l'occasione la showgirl rilasciò un'intervista al settimanale Gente in cui assicurava di aver trascorso una notte di passione con lo sportivo. All'epoca Ilary stava già aspettando il primo figlio, Cristian. Totti ha sempre negato tutto e Ilary gli ha creduto mentre per anni Flavia è stata accusata di essere una bugiarda. Ma chissà come si evolverà ora la questione.