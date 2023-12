Viva Rai 2, Fiorello sulla Blasi: "So già come chiamerà suo figlio"

14 dicembre 2023 a

Il gossip sulla presunta gravidanza di Ilary Blasi ha tenuto banco a Viva Rai 2, la trasmissione mattutina condotta da Fiorello su Rai 2. Tutto è partito dalla rassegna stampa, durante la quale lo showman siciliano ha voluto dare soprattutto belle notizie, visto che "siamo a Natale, dobbiamo essere felici". Senza tuttavia dimenticare le notizie drammatiche, che purtroppo non mancano mai. E poi uno spazio anche alla cronaca rosa, con particolare riferimento a Ilary Blasi e alla sua presunta gravidanza. Un rumor nato da un dettaglio notato dai fan. In molti, infatti, hanno fatto notare che durante la settimana sulla neve, la conduttrice non avrebbe sciato. A tal proposito Fiorello ha rivelato di sapere il nome del futuro bambino.

"Lo chiameranno Unico!", ha detto ironicamente lo showman, riferendosi al documentario "Unica", uscito qualche giorno fa su Netflix. Un documentario in cui la conduttrice ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. La rivelazione di Fiorello è ovviamente una gag e non c'è nulla di vero o comunque di ufficiale sulla presunta gravidanza della Blasi. Intanto, qualche fan sarebbe pronto a scommettere che il rumor sia vero, dal momento che la conduttrice ha sempre detto di volere avere tanti figli.